Смертельный пожар на Одесчине: детали от ГСЧС

В пожаре на Одесчине погибла женщина — в ГСЧС сообщили детали
В Раздельнянском районе Одесской области произошел трагический пожар в одноэтажном доме. Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров, а на месте спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.
Детали инцидента
В селе Цебриково на севере Одесчины произошло возгорание в нежилых помещениях — огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сразу приступили к ликвидации пожара.
"К сожалению, в процессе тушения огня было обнаружено тело погибшей женщины, 1984 года рождения. Причины возникновения пожара устанавливаются", — говорится в сообщении ГСЧС.
В ликвидации огня участвовало восемь спасателей и были привлечены две единицы пожарной техники. Пожарные напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в условиях повышенной опасности возникновения возгораний из-за сухой растительности, которая фиксируется на территории области.
Пожарная опасность в Одесской области
Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
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