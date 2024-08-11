Смертельный пожар на Одесчине: детали от ГСЧС

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

В Раздельнянском районе Одесской области произошел трагический пожар в одноэтажном доме. Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров, а на месте спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Детали инцидента

В селе Цебриково на севере Одесчины произошло возгорание в нежилых помещениях — огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сразу приступили к ликвидации пожара.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

"К сожалению, в процессе тушения огня было обнаружено тело погибшей женщины, 1984 года рождения. Причины возникновения пожара устанавливаются", — говорится в сообщении ГСЧС.

В ликвидации огня участвовало восемь спасателей и были привлечены две единицы пожарной техники. Пожарные напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в условиях повышенной опасности возникновения возгораний из-за сухой растительности, которая фиксируется на территории области.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения: