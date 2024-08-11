Въезд из Одессы в Румынию – какие документы нужны

Пограничная полиция Румынии проверяет документы. Иллюстративное фото: Politia de Frontiera

С завтрашнего дня, 12 августа, пограничная полиция Румынии не будет пропускать автомобили на свою территорию без действительного технического осмотра. Румынская сторона раздает гражданам Украины соответствующие памятки при пересечении границы с перечнем всех необходимых требований, которые обязательно соблюдать при планировании поездки в страну.

Документ опубликовал на своем Tелеграм-канале журналист Виталий Глагола.

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Требования к документам

По инициативе румынских властей, при пересечении границы с этой страной, водители транспортных средств должны соблюдать новые требования. В противном случае автомобили на границе будут "разворачивать" и не будут пускать к въезду на территорию Румынии.

"С понедельника, 12 августа, пограничная полиция Румынии будет возвращать автомобили, у которых нет действительного технического осмотра или он просрочен. В настоящее время румынская сторона активно раздает гражданам Украины данные памятники во время пересечения границы", — пишет Виталий Глагола.

Документ, выдаваемый на границе с Румынией. Фото: Виталий Глагола

Список документов

Согласно Конвенции о дорожном движении, ратифицированной Румынией, а также национальном законодательстве страны, водитель при прохождении пограничного контроля обязан предъявить следующие документы:

Действительный проездной документ (удостоверение личности или паспорт).

(удостоверение личности или паспорт). Действительное водительское удостоверение , соответствующее категории транспортного средства, которым управляет.

, соответствующее категории транспортного средства, которым управляет. Свидетельство регистрации транспортного средства.

транспортного средства. Справка о прохождении периодического технического осмотра транспортного средства.

Согласно новым правилам, периодическое техническое освидетельствование транспортного средства должно действовать на момент пересечения границы. Национальная правовая норма, действующая на всей территории Румынии, также распространяется на иностранцев. Запрещается движение транспорта по дорогам общего пользования без действующего техосмотра или с просроченным техническим осмотром.