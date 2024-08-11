Флот россиян в морях сегодня, 11 августа: сколько ракет имеют корабли

Снаряженные ракетоносители врага в Черном море — какая угроза для Одесчины сегодня
На сегодня, 11 августа, в акваториях Черного и Средиземного морей остаются вражеские ракетоносители. Стоит отметить, что у российских военных есть возможность запускать ракеты "Калибры" даже из портовых зон, что значительно повышает уровень угрозы для нашего региона.
Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — в акватории подстерегает один вражеский ракетоноситель с общим залпом к четырем "Калибрам".
- Азовское море — нет российского флота.
- Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до четырех "Калибров".
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.
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