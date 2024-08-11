Флот росіян у морях сьогодні, 11 серпня: скільки ракет мають кораблі

Підводний ракетоносій у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 11 серпня, в акваторіях Чорного та Середземного морів залишаються ворожі ракетоносії. Варто зазначити, що російські військові мають можливість запускати ракети "Калібри" навіть з портових зон, що значно підвищує рівень загрози для нашого регіону.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

Чорне море — в акваторії чатує один ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьої "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту.

Середземне море — два кораблі, один із них — ракетоносій із залпом до чотирьох "Калібрів".

Інформація про рух флоту Росії станом на 11 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.