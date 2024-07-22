Техогляд транспорту для виїзду в Румунію: вимоги до документів

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Під час перетину румунського кордону, важливо пам’ятати про необхідність дотримання правил щодо технічного огляду транспортних засобів. Вони є обов’язковими для всіх автівок та автобусів, що перетинають кордон.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило ТОВ "Поромний комплекс Орлівка".

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Правила щодо технічного нагляду висунув румунський автомобільний реєстр — RAR (Registrul Auto Român). Інтервали техогляду наступні:

Нові автомобілі проходять ТО через 3 роки після першої реєстрації.

Автомобілі старше 3 років і молодше 12 років проходять ТО кожні 2 роки.

Автомобілі старше 12 років проходять ТО щорічно.

Транспортні засоби для перевезення людей, таксі, каршерінгу або оренди проходять ТО кожні 6 місяців.

Вантажні транспортні засоби з масою понад 3500 кг і менше 3 500 кг проходять ТО щорічно.

Вимоги діючого законодавства Румунії. Фото: скриншот

Більше про правила перетину кордону

Ми писали, що одесити віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, повинні переконатися, що взяли військовий квиток і паспорт, коли виходять з дому. Ці документи необхідні не лише для вільного пересування, але й для виїзду закордон, якщо людина має таку змогу за законом.

Також ми писали, що на пропускному пункті Паланка вирішили вжити додаткові заходи для покращення руху та перевірки документів, адже кожного дня там збираються великі черги. Для вантажівок там організують окрему полосу, аби можна було перевірити транспорт на наявність ухилянтів.