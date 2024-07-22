Техосмотр транспорта для выезда в Румынию: требования к документам

Из Одессы в Румынию не попасть без техосмотра — требования к документам
При пересечении румынской границы важно помнить о необходимости соблюдения правил технического осмотра транспортных средств. Они обязательны для всех автомобилей и автобусов, пересекающих границу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило ООО "Паромный комплекс Орловка".
Правила технического надзора выдвинул румынский автомобильный реестр — RAR (Registrul Auto Român). Интервалы техосмотра следующие:
- Новые автомобили проходят ТО спустя 3 года после первой регистрации.
- Автомобили старше 3 лет и младше 12 лет проходят ТО каждые 2 года.
- Автомобили старше 12 лет проходят ТО ежегодно.
- Транспортные средства для перевозки людей, такси, каршеринга или аренды проходят ТО каждые 6 месяцев.
- Грузовые транспортные средства с массой более 3500 кг и менее 3500 кг проходят ТО ежегодно.
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Мы писали, что одесситы от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации, должны убедиться, что взяли военный билет и паспорт, когда выходят из дома. Эти документы необходимы не только для свободного передвижения, но и для выезда за границу, если у человека есть такая возможность по закону.
Также мы писали, что на пропускном пункте Паланка решили принять дополнительные меры по улучшению движения и проверки документов, ведь каждый день там собираются большие очереди. Для грузовиков там организуют отдельную полосу, чтобы можно было проверить транспорт на наличие уклонистов.
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