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Які документи повинні мати військовозобов'язані одесити, виходячи на вулицю — відповідь юриста ТЦК

28 червня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Обо'язкові документи військовозобов'язаного одесита: які саме
Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото: depositphotos.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесити віком  від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, повинні переконатися, що взяли військовий квиток і паспорт, коли виходять з дому. Електронну версію документів також можна зберігати на телефоні за допомогою програми "Резервіст Плюс".

Про це в етері 7 каналу повідомив  начальник юридичної служби Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Ходаковський.

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"Поліція, прикордонна служба та представники ТЦК можуть вимагати надати військово-обліковий документ для перевірки стану військового обліку та встановлення особи. Це робиться для того, аби зрозуміти, чи перебуває особа на обліку, чи підлягає призову, чи проходила ВЛК та чи має відстрочку тощо", — зазначив Юрій Ходаковський

Застосунок "Резерв+" працює в Україні
Застосунок "Резерв+" на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Усі дані будуть внесені до електронного кабінету військовозобов'язаного та відображатимуться під час считування QR-коду. Код буде згенерований самою системою "Резерв+", та після його сканування дані будуть відображатися у представників ТЦК, правоохоронних органів або ДПСУ. Однак якщо у чоловіка немає електронних документів, він може показати паперову копію.

"Дані людини можуть підтверджуватися паперовими документами. Ще певний час, поки триває налагодження системи — краще мати їх із собою", — прокоментував Юрій Ходаковський

Більше про мобілізацію

Ми писали, що мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська. Проте запиту від ЗСУ на таку кількість станом на зараз немає.

Також ми повідомляли, що за відмову від мобілізації в Україні передбачена відповідальність. Так, військовозобов'язані не можуть уникнути мобілізації, навіть сплативши штраф за неявку в ТЦК.

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мобілізація
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резерв

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