Обо'язкові документи військовозобов'язаного одесита: які саме

Человек, держащий в руках военный билет. Фото: depositphotos.com

Одесситы от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации, должны убедиться, что взяли военный билет и паспорт, когда выходят из дома. Электронную версию документов можно хранить на телефоне с помощью приложения "Резервист Плюс".

Об этом в эфире 7 канала сообщил начальник юридической службы Одесского областного ТЦК и СП Юрий Ходаковский.

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"Полиция, пограничная служба и представители ТЦК могут потребовать предоставить военно-учетный документ для проверки состояния военного учета и установления личности. Это делается для того, чтобы понять, состоит ли лицо на учете, подлежит ли призыву, проходило ли ВВК и имеет ли отсрочку и т.д.", — отметил Юрий Ходаковский

Приложение "Резерв+" на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Все данные будут внесены в электронный военнообязанный кабинет и отображаются во время считывания QR-кода. Код будет сгенерирован самой системой "Резерв+" и после его сканирования данные будут отображаться у представителей ТЦК, правоохранительных органов или ГПСУ. Однако, если у мужчины нет электронных документов, он может показать бумажную копию.

"Данные человека могут подтверждаться бумажными документами. Еще определенное время, пока идет настройка системы — лучше иметь их с собой", — прокомментировал Юрий Ходаковский.

Больше о мобилизации

Мы писали, что мобилизационный потенциал Украины составляет по меньшей мере 5-6 млн мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию. Однако запроса от ВСУ на такое количество по состоянию сейчас нет.

Также мы сообщали, что за отказ от мобилизации в Украине предусмотрена ответственность. Так, военнообязанные не могут избежать мобилизации, даже уплатив штраф за неявку в ТЦК.