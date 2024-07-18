Черги на КПП Паланка на Одещині: Кіпер про вирішення проблеми

Черги авто та автобусів на кордоні України. Фото ілюстративне: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl

На пропускному пункті Паланка вирішили вжити додаткові заходи для покращення руху та перевірки документів, адже кожного дня там збираються великі черги. Проблеми з великими вантажівками, що перекривали дороги, мають бути невдовзі вирішені шляхом створення спеціальних смуг руху для різних типів транспорту.

Про це на пресбрифінгу повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Окрема перевірка вантажівок

Для покращення ситуації бізнес виділив ресурси на створення окремих стоянок для вантажівок, де їх перевірятимуть на наявність порушень, перш ніж дозволити продовжити рух. Це значно скоротить черги та стане великим кроком на шляху до вирішення проблеми з багатогодинними затримками на КПП.

"Ми зараз там попросили бізнес небайдужий, аби там зробили окрему площадку. Хочемо вантажівки в окрему стоянку ставити, щоб їх перевіряли на наявність ухилянтів і не тільки, і вони потім заходили б без перевірки. Таким чином легковим автомобілям не заважатимуть їхати", — зазначив Олег Кіпер.

Окремі полоси для транспорту

Легкові автомобілі та автобуси тепер матимуть окремі смуги, де вони можуть безперешкодно рухатися. Також встановили туалети та сміттєві баки на стоянках.

"Автобуси взагалі будуть на зустрічній смузі, легкові стоятимуть в правому ряду, а для вантажівок — додаткова смуга буде насипана. Не капітально, а на швидку руку, але це буде для того, щоб вони могли на стоянці зупинитися для перевірки. А далі вони по третьому ряду будуть йти", — розповів очільник ОВА.

Більше про КПП на Одещині

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".



Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" завершили роботи з благоустрою території. Це значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту, тож тепер проходження контролю стане швидшим.