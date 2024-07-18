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Проехать через Паланку станет легче — как решается вопрос с пробками

18 июля 2024 12:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Очереди на КПП Паланка в Одесской области: Кипер о решении проблемы
Очереди автомобилей и автобусов на границе Украины. Фото иллюстративное: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl
Верзилова Єлизавета - редактор

На пропускном пункте Паланка решили принять дополнительные меры по улучшению движения и проверки документов, ведь каждый день там собираются большие очереди. Проблемы с большими грузовиками, перекрывающими дороги, должны быть решены вскоре путем создания специальных полос движения для различных типов транспорта.

Об этом на пресс-брифинге сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Отдельная проверка грузовиков

Для улучшения ситуации бизнес выделил ресурсы на создание отдельных стоянок для грузовиков, где они будут проверяться на наличие нарушений, прежде чем позволить продолжить движение. Это значительно сократит очереди и станет большим шагом на пути решения проблемы с многочасовыми задержками на КПП.

"Мы сейчас там попросили бизнес неравнодушный, чтобы там сделали отдельную площадку. Хотим грузовики в отдельную стоянку ставить, чтобы их проверяли на наличие уклонистов и не только, и они бы потом заходили без проверки. Таким образом легковым автомобилям не будут мешать ехать", — отметил Олег Кипер.

Отдельные полосы для транспорта

Легковые автомобили и автобусы теперь будут иметь отдельные полосы, где они могут беспрепятственно двигаться. Также установили туалеты и мусорные баки на стоянках.

"Автобусы вообще будут на встречной полосе, легковые будут стоять в правом ряду, а для грузовиков — дополнительная полоса будет насыпана. Не капитально, а на скорую руку, но это будет для того, чтобы они могли на стоянке остановиться для проверки. А дальше они по третьему ряду будут идти", — рассказал глава ОВА.

Больше о КПП в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" завершили работы по благоустройству территории. Это значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта, и теперь прохождение контроля станет быстрее.

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