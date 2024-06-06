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На Одещині з'явиться новий пункт пропуску — де планують встановити

6 червня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Новий пункт пропуску на Одещині: де відкриють
Авто стоять у черзі на кордоні. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, яка наразі вже уклала два договори з переможцем аукціонів, якого обрали без використання електронної системи. Обидва рази ним стало ТОВ  Науково-виробнича фірма "Мостопроєкт".  

Обрали переможця для документації для КПП
Протокол розкриття одного з тендерів. Фото: скриншот

Кожна закупівля була оцінена у 1 260 000 гривень, тож загальна сума становила 2 560 000 гривень. Усю документацію підрядник має здати до кінця поточного року.

Що планують зробити

У Болградському районі Одещини планується встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти". Послуги з інженерного проєктування містять у собі:

  • геодезичні та інженерно-геологічні вишукування з подальшими роботами;
  • економічні розрахунки;
  • археологічні роботи;
  • розробка проєкту та ескізу.

Більше про КПП на Одещині

Ми писали, що тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Окрім цього, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

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тендер
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