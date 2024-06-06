Новий пункт пропуску на Одещині: де відкриють

На Одещині з'явиться новий пункт пропуску — де планують встановити
В Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Замовником стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, яка наразі вже уклала два договори з переможцем аукціонів, якого обрали без використання електронної системи. Обидва рази ним стало ТОВ Науково-виробнича фірма "Мостопроєкт".
Кожна закупівля була оцінена у 1 260 000 гривень, тож загальна сума становила 2 560 000 гривень. Усю документацію підрядник має здати до кінця поточного року.
Що планують зробити
У Болградському районі Одещини планується встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти". Послуги з інженерного проєктування містять у собі:
- геодезичні та інженерно-геологічні вишукування з подальшими роботами;
- економічні розрахунки;
- археологічні роботи;
- розробка проєкту та ескізу.
Більше про КПП на Одещині
Ми писали, що тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.
Окрім цього, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.
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