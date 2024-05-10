Дістатися Білгород-Дністровського можна буде швидше —  з Овідіополя починає курсувати катер

Катер "Нібулон" відновлює маршрут на Одещині з 10 травня. Фото: Нібулон

Від сьогоднішнього дня, 10 травня, до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса-Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Нібулон".

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Катер "Нібулон" буде відправлятися від причалу №1 у Білгороді-Дністровському до причалу "Нова пристань" в Овідіополі. Квитки коштуватимуть 250 гривень, а придбати їх можна під час посадки на судно. Зазначимо, що на катері можуть перебувати одночасно до 50 пасажирів.

Розклад рейсів

Катер курсуватиме щоденно, починаючи з ранку та закінчуватиме маршрут в другій половині дня. Загальний час поїздки триватиме близько 30 хвилин.

Відправлення о 07:45 (з Білгорода-Дністровського);

Кінець маршруту о 17:00 (посадка в Овідіополі).

Розклад рейсів катеру. Фото: "Нібулон"

Без документів не можна

Українці під час поїздки повинні мати певні документи, зокрема посвідчення особистості та військово-облікові. Без них проїхати за маршрутом не буде дозволено. Також повинна бути підтверджена мета та ціль перебування — наявність прописки, постійного або тимчасового працевлаштування, ВПО тощо.

"Зверніть увагу, що згідно з чинними вимогами кожен пасажир повинен мати документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.