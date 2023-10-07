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Сезон завершено: катер, що курсує через Дністровський лиман, припиняє перевезення

7 жовтня 2023 20:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сезон завершено: катер, що курсує через Дністровський лиман припиняє перевезення
Судно "Нібулон Експрес-4". Фото: компанія "НІБУЛОН"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Судно "Нібулон Експрес-4" призупиняє виконання рейсів з Білгород-Дністровського до Овідіополя з 9 жовтня. Це пов’язано із сезонними обмеженнями. 

Про це повідомили у компанії-перевізнику "Нібулон"

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"Запрошуємо всіх охочих приєднатися до останнього в цьому сезоні рейсу, який відбудеться в неділю, 8 жовтня. Насолодіться мальовничими краєвидами Дністровського лиману та Чорного моря разом з нами", — йдеться у повідомленні.

Важливо знати

Під час поїздки громадяни України повинні мати при собі документи, що посвідчують їхню особу, а для осіб призовного віку необхідно додатково мати при собі військово облікові документи. Також повинна бути підтверджена мета та ціль перебування у даній місцевості (прописка, постійне або тимчасове працевлаштування, ВПО тощо). 

У компанії-перевізнику відзначили, що у цьому сезоні судна перевезли понад 11 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, що популярна маршрутна лінія через Дністровський лиман відновлює свою роботу. Вона зв'язує міста Овідіополь та Білгород-Дністровський. Катер "НІБУЛОН", який розрахований на 50 пасажирів, вже готовий до рейсів. Компанія-перевізник провела необхідні підготовчі роботи для забезпечення безпеки та зручності пасажирів.
 

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