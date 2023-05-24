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Літній сезон: з Овідіополя до Аккермана за 30 хвилин на катері

24 травня 2023 19:00
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Анна Мурадова
Редактор
Літній сезон: з Овідіополя до Аккермана за 30 хвилин на катері
Катер через Дністровський лиман. Фото: Одеська РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Популярна маршрутна лінія через Дністровський лиман відновлює свою роботу. Вона зв'язує міста Овідіополь та Білгород-Дністровський. Катер "НІБУЛОН", який розрахований на 50 пасажирів, вже готовий до рейсів. Компанія-перевізник провела необхідні підготовчі роботи для забезпечення безпеки та зручності пасажирів.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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У зв'язку зі значним попитом на дану маршрутну лінію, було прийнято рішення про відкриття пасажирського водного сполучення між Овідіополем та Білгород-Дністровським упродовж 2023 року. Катер буде здійснювати рейси протягом дня в одному та зворотному напрямку. Це надасть можливість мешканцям обох міст швидко та комфортно дістатися до автобусних зупинок та до Одеси за приблизно годину.

Вартість проїду та розклад

Вартість проїзду становив минулого року 100 гривень з пасажира. Дістатись з Білгород-Дністровського до Овідіополя можна буде за 30 хвилин. Втім, поки розклад та ціни що будуть цього сезону ще не опублікували. 

Як повідомили кореспонденту Новини.LIVE очікувати на відновлення сполучення слід вже наступного тижня. 

Катер "НІБУЛОН", який розрахований на 50 пасажирів
Катер "НІБУЛОН" розрахований на 50 пасажирів. Фото: Одеська РВА

Важливо знати

Під час поїздки громадяни України повинні мати при собі документи, що посвідчують їхню особу, а для осіб призовного віку необхідно додатково мати при собі військово облікові документи. Також повинна бути підтверджена мета та ціль перебування у даній місцевості (прописка, постійне або тимчасове працевлаштування, ВПО тощо).

Зазначимо, вже з Овідіополя до Одеси на автобусі можна дістатись за 55 гривень.

Згадаємо, що минулого року було відновлено пасажирські перевезення через Дністровський лиман після двадцятирічної перерви. Протягом цього періоду, з серпня до жовтня 2022 року, понад 8 тисяч пасажирів скористалися цією зручною транспортною послугою.

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