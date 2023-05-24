Летний сезон: из Овидиополя в Аккерман за 30 минут на катере

Катер через Днестровский лиман. Фото: Одесская РВА

Популярная маршрутная линия через Днестровский лиман возобновляет свою работу. Она связывает города Овидиополь и Белгород-Днестровский. Катер "НИБУЛОН", рассчитанный на 50 пассажиров, уже готов к рейсам. Компания-перевозчик провела необходимые подготовительные работы по обеспечению безопасности и удобства пассажиров.

Об этом сообщает Одесский РВА.

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В связи со значительным спросом на данную маршрутную линию было принято решение об открытии пассажирского водного сообщения между Овидиополем и Белгород-Днестровским в течение 2023 года. Катер будет совершать рейсы в течение дня в одном и обратном направлении. Это позволит жителям обоих городов быстро и комфортно добраться до автобусных остановок и в Одессу за час.

Стоимость проезда и расписание

Стоимость проезда составила в прошлом году 100 гривен с пассажира. Добраться из Белгород-Днестровского в Овидиополь можно будет через 30 минут. Впрочем, пока расписание и цены, которые будут в этом сезоне, еще не опубликовали.

Как сообщили корреспонденту Новини.LIVE ожидать восстановления сообщения следует уже на следующей неделе.

Катер "НИБУЛОН" рассчитан на 50 пассажиров. Фото: Одесская РВА

Важно знать

Во время поездки граждане Украины должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а для лиц призывного возраста необходимо иметь при себе военно-учетные документы. Также должна быть подтверждена цель и цель пребывания в данной местности (прописка, постоянное или временное трудоустройство, ВПЛ и т.п.).

Отметим, уже из Овидиополя в Одессу на автобусе можно добраться за 55 гривен.

Напомним, что в прошлом году были возобновлены пассажирские перевозки через Днестровский лиман после двадцатилетнего перерыва. В течение этого периода, с августа по октябрь 2022 года, более 8 тысяч пассажиров воспользовались этой удобной транспортной услугой.