Летний сезон: из Овидиополя в Аккерман за 30 минут на катере
Популярная маршрутная линия через Днестровский лиман возобновляет свою работу. Она связывает города Овидиополь и Белгород-Днестровский. Катер "НИБУЛОН", рассчитанный на 50 пассажиров, уже готов к рейсам. Компания-перевозчик провела необходимые подготовительные работы по обеспечению безопасности и удобства пассажиров.
Об этом сообщает Одесский РВА.
В связи со значительным спросом на данную маршрутную линию было принято решение об открытии пассажирского водного сообщения между Овидиополем и Белгород-Днестровским в течение 2023 года. Катер будет совершать рейсы в течение дня в одном и обратном направлении. Это позволит жителям обоих городов быстро и комфортно добраться до автобусных остановок и в Одессу за час.
Стоимость проезда и расписание
Стоимость проезда составила в прошлом году 100 гривен с пассажира. Добраться из Белгород-Днестровского в Овидиополь можно будет через 30 минут. Впрочем, пока расписание и цены, которые будут в этом сезоне, еще не опубликовали.
Как сообщили корреспонденту Новини.LIVE ожидать восстановления сообщения следует уже на следующей неделе.
Важно знать
Во время поездки граждане Украины должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а для лиц призывного возраста необходимо иметь при себе военно-учетные документы. Также должна быть подтверждена цель и цель пребывания в данной местности (прописка, постоянное или временное трудоустройство, ВПЛ и т.п.).
Отметим, уже из Овидиополя в Одессу на автобусе можно добраться за 55 гривен.
Напомним, что в прошлом году были возобновлены пассажирские перевозки через Днестровский лиман после двадцатилетнего перерыва. В течение этого периода, с августа по октябрь 2022 года, более 8 тысяч пассажиров воспользовались этой удобной транспортной услугой.