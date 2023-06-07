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З Овідіополя до Аккермана за 30 хвилин: розклад руху катера

7 червня 2023 17:30
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Анна Мурадова
Редактор
З Овідіополя до Аккермана за 30 хвилин: розклад руху катера
Катер по маршруту Білгород-Дністровський — Овідіополь.Фото: Одеська РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 7 червня, пасажирський катер компанії-перевізника "НІБУЛОН" відновив пасажирське сполучення через Дністровський лиман на маршруті від Овідіополя до Білгород-Дністровського. Тепер пасажирське судно, буде здійснювати регулярні рейси щодня з причалу №1 до причалу "Нова пристань".

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Загалом буде мінімум по три відправленнями в обидва напрямки. Проте, тривалість та частота рейсів можуть змінюватись залежно від погодних умов. Вартість проїзду становить 120 гривень на особу.

"Сьогодні перші пасажири вже скористалися послугами альтернативного пасажирського сполучення та за 20-30 хвилин дісталися Білгород-Дністровського, адже відновлення саме цього пасажирського водного сполучення дає змогу пасажирам дістатися Одеси приблизно за годину, пересівши з катера на місцеві автобуси в Овідіополі", — зазначив Начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Розклад руху катера по маршруту Білгород-Дністровський — Овідіополь:

  • 07:45: Відправлення з Білгород-Дністровського, прибуття до Овідіополя о 08:10
  • 09:00: Відправлення з Овідіополя, прибуття до Білгород-Дністровського о 09:25
  • 12:45: Відправлення з Білгород-Дністровського, прибуття до Овідіополя о 13:10
  • 14:00: Відправлення з Овідіополя, прибуття до Білгород-Дністровського о 14:25
  • 15:45: Відправлення з Білгород-Дністровського, прибуття до Овідіополя о 16:10
  • 17:00: Відправлення з Білгород-Дністровського, прибуття до Овідіополя о 17:25

Важливо знати

Під час поїздки громадяни України повинні мати при собі документи, що посвідчують їхню особу, а для осіб призовного віку необхідно додатково мати при собі військово облікові документи. Також повинна бути підтверджена мета та ціль перебування у даній місцевості (прописка, постійне або тимчасове працевлаштування, ВПО тощо). Зазначимо, вже з Овідіополя до Одеси на автобусі можна дістатись за 55 гривень.

Нагадаємо, умови для відкриття туристичних маршрутів на річках та озерах були визначені командувачем Оперативного угруповання військ "Дунай" та начальником Одеської районної військової адміністрації. Йдеться про водойми Турунчук, Дністер та озеро Біле на території Одеського району.

 

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