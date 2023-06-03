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На Одещині відкривають туристичні маршрути на річках та озерах

3 червня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині відкривають туристичні маршрути на річках та озерах
Розвиток річкового туризму. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Умови для відкриття туристичних маршрутів на річках та озерах були визначені командувачем Оперативного угруповання військ "Дунай" та начальником Одеської районної військової адміністрації. Йдеться про водойми Турунчук, Дністер та озеро Біле на території Одеського району.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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У спільному наказі було встановлено особливий режим руху маломірних суден на певних ділянках річок Дністер і Турунчук, враховуючи дію правового режиму воєнного стану. Відповідно до цього наказу, до 10 маломірних суден можуть рухатись за заданими рекреаційно-туристичними маршрутами. 

Річковий маршрут на Дністрі охоплює ділянку від впадіння Турунчука до автомобільного мосту Маяк, на Турунчуку — від впадіння Стоячого Турунчука до впадіння в Дністер, включаючи рукав Турунчука, який пролягає через озеро Біле. Рух маломірного флоту дозволяється з 8:00 до 20:00 у світлу пору доби.

"Ми визначили певні додаткові умови, яких мають дотримуватись і виконувати суб’єкти господарювання у сфері туризму, для організації руху на відповідних ділянках. Переконаний це рішення покращить туристичну привабливість району, створить умови для підприємців що працюють у сфері надання туристичних послуг, що своєю чергою сприятиме наповненню бюджетів громад", — наголосив Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

Нагадаємо, орендарям пляжів надали час до 5 червня, аби підготувати узбережжя до туристичного сезону. В пріоритеті має бути безпека одеситів та гостей міста. Крім того, в наказі про відкриття пляжів буде прописано, хто та як контролюватиме його виконання.

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