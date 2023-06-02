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Відкриття пляжів цьогоріч стане експериментом, — Наталя Гуменюк

2 червня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відкриття пляжів цьогоріч стане експериментом, — Наталя Гуменюк
Люди грають на пляжі у волейбол. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В орендаторів пляжів залишилось кілька днів, аби підготувати узбережжя до перевірки. Цього року дозвіл відвідування моря стане своєрідним експериментом. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Військові залишаються сталі у своїй позиції. Це небезпечно, це зона оборони, якщо говорити про узбережжя. Але ми розуміємо, що люди потребують певного відпочинку, якоїсь рекреації. Це експеримент цього року. Спробувати варто. Втім, відбудеться він тільки за умови виконання прописаних безпекових обмежень та норм", — зазначила Наталя Гуменюк. 

В пріоритеті має бути безпека одеситів та гостей міста. Крім того, в наказі про відкриття пляжів, буде прописано, хто та як контролюватиме його виконання. 

Тим часом  в обласному департаменті охорони здоров’я заявили, що на цей час не рекомендується відкривати пляжі для купання. Втім людям можна дозволити приймати сонячні ванни.

Зазначимо, що в Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону.  Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною.

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