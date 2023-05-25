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Братчук роз’яснив наказ військових про відвідування пляжів

25 травня 2023 12:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Братчук роз’яснив наказ військових про відвідування пляжів
Люди відпочивають на морі. Фото: архівне /Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчора оголосили про спільний наказ військових щодо умов, за яких одеситам та гостям міста зможуть дозволити купатись в морі. Він наданий власникам пляжів, які мають виконати всі умови, й тільки тоді буде розглядатись питання про офіційний доступ до відвідування узбережжя. 

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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"До 5 червня власники пляжів мають сказати: "Ми можемо і робимо те, що у наказі прописано". Наступний етап — це можливий спільний наказ між ОВА та оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Одеса". Там може йтись про окремі ділянки, де люди зможуть не тільки засмагати, але і зайти до води", — зазначив Сергій Братчук.

Більше про наказ військових

В Одесі можуть відкрити пляжі від "Ланжерона" до 16 станції Великого Фонтану. Місцева влада вже видала наказ щодо проведення заходів з підготовки часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у межах Одеси. Цей документ визначає, що треба зробити, щоб той чи інший пляж змогли відкрити. При цьому остаточне рішення про відкриття пляжів в Одесі — за головою області та військовими.

Нагадаємо, що в Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону.  Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною. 

Тим часом територіальне море України, зокрема, містить понад 400 морських мін. З початку року вже понад 20 вибухонебезпечних об’єктів було знищено. Однак не всі міни підірвали контрольовано. Як зазначала Наталя Гуменюк, вибух міни за кілометр від людини може пошкодити її органи. 

На декотрих пляжах вже з’явилися інформаційні стенди щодо правил перебування на узбережжі. Наприклад, відпочивати на "Золотому березі" можна буде тільки з сьомої ранку до дев'ятої вечора. У разі сигналу повітряної тривоги рятувальники зобов'язані запропонувати відпочивальникам евакуюватися з пляжу. Також на стендах вказано, що одеситам та гостям міста заборонено запливати за буйки.

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