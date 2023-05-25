Братчук разъяснил приказ военных о посещении пляжей

Люди отдыхают на море. Фото: архивное / Новости.

Вчера объявили об общем приказе военных об условиях, при которых одесситам и гостям города смогут позволить купаться в море. Он предоставлен владельцам пляжей, которые должны выполнить все условия, и только тогда будет рассматриваться вопрос об официальном доступе к посещению побережья.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Мы — Украина".

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"До 5 июня владельцы пляжей должны сказать: "Мы можем и делаем то, что в приказе прописано". Следующий этап — это возможный совместный приказ между ОВА и оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса". Там может идти речь об отдельных участках, где люди смогут не только загорать, но и зайти в воду", — отметил Сергей Братчук.

Больше о приказе военных

В Одессе могут открыть пляжи от "Ланжерона" до 16-й станции Большого Фонтана. Местные власти уже издали приказ о проведении мероприятий по подготовке частичного доступа на участки побережья Черного моря в пределах Одессы. Этот документ определяет, что нужно сделать, чтобы тот или иной пляж смогли открыть. При этом окончательное решение об открытии пляжей в Одессе — за главой области и военными.

Напомним, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.

Между тем территориальное море Украины, в частности, содержит более 400 морских мин. С начала года уже более 20 взрывоопасных объектов были уничтожены. Однако не все мины взорвали контролируемо. Как отмечала Наталья Гуменюк, взрыв мины в километре от человека может повредить его органы.

На некоторых пляжах уже появились информационные стенды о правилах пребывания на побережье. Например, отдыхать на "Золотом берегу" можно будет только с семи утра до девяти вечера. В случае сигнала воздушной тревоги спасатели обязаны предложить отдыхающим эвакуироваться с пляжа. Также на стендах отмечено, что одесситам и гостям города запрещено заплывать за буйки.