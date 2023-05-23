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"Вибух міни за кілометр від людини, може пошкодити її органи": Гуменюк про курортний сезон

23 травня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Вибух міни за кілометр від людини, може пошкодити її органи": Гуменюк про курортний сезон
Одеса — відпочинок біля моря – 2021 рік. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вже наступного тижня настане літо, втім в регіоні все ще триває заборона відвідування пляжів. Наразі альтернативні місця для відпочинку все ще розробляються. Тим часом море продовжує нести загрозу для життя та здоров’я людей. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Територіальне море України, зокрема, містить понад 400 морських мін. З початку року вже понад 20 вибухонебезпечних об’єктів було знищено. Однак не всі міни підірвали контрольовано. 

"Часом міни й самостійно можуть здетонувати. В такому випадку вони завдають шкоди навколишньому середовищу на відстані до 200 м, якщо це стосується узбережжя. Підрив такої міни безпосередньо у воді може уражати усе живе на відстані до 1 км. Це може обернутись пошкодженням внутрішніх органів коли ви перебуваєте у воді, а міна здетонувала на такій відстані", — зазначила Наталя Гуменюк.

Тим часом міська влада робить додаткові кроки, аби облаштувати альтернативні місця відпочинку. Крім того, високою залишається й повітряна небезпека, адже ворог неодноразово уражав рекреаційну зону на Одещині. 

"Необхідно, щоб люди які відпочиватимуть у таких облаштованих місцях мали можливість перейти в укриття та почути сигнал повітряної тривоги", — додала речниця ОК "Південь". 

Тим часом на декотрих пляжах вже з’явилися інформації стенди щодо правил перебування на узбережжі. Наприклад, відпочивати на "Золотому березі" можна буде тільки з 7 ранку до 9 вечора. У разі сигналу повітряної тривоги рятувальники зобов'язані запропонувати відпочивальникам евакуюватися з пляжу. Також на стендах вказано, що одеситам та гостям міста заборонено запливати за буйки.

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