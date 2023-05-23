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"Взрыв мины в километре от человека, может повредить его органы": Гуменюк о курортном сезоне

23 мая 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Взрыв мины в километре от человека, может повредить его органы": Гуменюк о курортном сезоне
Одесса — отдых у моря — 2021 год. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже на следующей неделе наступит лето, впрочем, в регионе все еще продолжается запрет посещения пляжей. Пока альтернативные места для отдыха все еще разрабатываются. Тем временем море продолжает нести угрозу жизни и здоровью людей.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Территориальное море Украины содержит более 400 морских мин. С начала года уже более 20 взрывоопасных объектов были уничтожены. Однако не все мины взорвали контролируемо.

"Иногда мины и самостоятельно могут сдетонировать. В таком случае они наносят вред окружающей среде на расстоянии до 200 м, если это касается побережья. Подрыв такой мины непосредственно в воде может поражать все живое на расстоянии до 1 км. Это может обернуться повреждением внутренних органов когда вы находитесь в воде, а мина сдетонировала на таком расстоянии", — отметила Наталья Гуменюк.

Тем временем городские власти предпринимают дополнительные шаги, чтобы обустроить альтернативные места отдыха. Кроме того, высокой остается и воздушная опасность, ведь враг неоднократно поражал рекреационную зону в Одесской области.

"Необходимо, чтобы люди, которые будут отдыхать в таких обустроенных местах, имели возможность перейти в укрытие и услышать сигнал воздушной тревоги", — добавила представительница ОК "Юг".

Между тем, на некоторых пляжах уже появились информационные стенды о правилах пребывания на побережье. К примеру отдыхать на "Золотом берегу" можно будет только с 7 утра до 9 вечера. В случае сигнала воздушной тревоги спасатели обязаны предложить отдыхающим эвакуироваться с пляжа. Также на стендах отмечено, что одесситам и гостям города запрещено заплывать за буйки.

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