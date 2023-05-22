В Одесі відкриють для відпочинку пляж "Золотий берег"
В Одесі пляжі планують відкрити для відпочинку. На декотрих із них вже з’явилися інформації стенди щодо правил перебування на узбережжі.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Про відкриття свідчать стенди, на яких зазначені правила перебування та відпочинку на пляжній зоні.
На стендах є інформація про те, що перебувати на "Золотому березі" можна буде тільки з 7 ранку до 9 вечора. А у разі сигналу повітряної тривоги рятувальники зобов'язані запропонувати відпочивальникам евакуюватися з пляжу.
Також на стендах вказано, що одеситам та гостям міста заборонено запливати за буйки.
Зазначимо, тим часом в ОК "Південь" повідомляють, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться у повідомленні.
У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Нагадаємо, попри заборону, одесити вже відкрили пляжний сезон. Люди разом із сім'ями засмагали та купалися у морі.