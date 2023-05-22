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В Одесі відкриють для відпочинку пляж "Золотий берег"

22 травня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі відкриють для відпочинку пляж "Золотий берег"
Одесити відпочивають на пляжі. Фото: Соцмережі
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі пляжі планують відкрити для відпочинку. На декотрих із них вже з’явилися інформації стенди щодо правил перебування на узбережжі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Про відкриття свідчать стенди, на яких зазначені правила перебування та відпочинку на пляжній зоні.

На стендах є інформація про те, що перебувати на "Золотому березі" можна буде тільки з 7 ранку до 9 вечора. А у разі сигналу повітряної тривоги рятувальники зобов'язані запропонувати відпочивальникам евакуюватися з пляжу.

Також на стендах вказано, що одеситам та гостям міста заборонено запливати за буйки.

Зазначимо, тим часом в ОК "Південь" повідомляють, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. 

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться у повідомленні.

У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, попри заборону, одесити вже відкрили пляжний сезон. Люди разом із сім'ями засмагали та купалися у морі.

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