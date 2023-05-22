В Одессе откроют для отдыха пляж "Золотой берег"

Одесситы отдыхают на пляже. Фото: Соцсети

В Одессе пляжи планируют открыть для отдыха. На некоторых из них уже появились информации стенды о правилах пребывания на побережье.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Об открытиях свидетельствуют стенды, на которых указаны правила нахождения и отдыха на пляжной зоне.

На стендах есть информация о том, что находиться на "Золотом берегу" можно будет только с 7 утра до 9 вечера. А в случае сигнала воздушной тревоги спасатели обязаны предложить отдыхающим эвакуироваться с пляжа.

Также на стендах отмечено, что одесситам и гостям города запрещено заплывать за буйки.

Отметим, между тем в ОК "Юг" сообщают, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо сообщать по номеру 102.

Напомним, несмотря на запрет, одесситы уже открыли пляжный сезон. Люди вместе с семьями загорали и купались в море.