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В Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону

24 травня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону
Жінки купаються в морі. Фото: архівне/ Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поки в Одесі місцева влада вирішує, чи відкривати доступ для відвідування пляжів, в Чорноморську рішення прийняли. Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною. 

Про це повідомив Голова Чорноморська Василь Гуляєв.

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"Заборона купання в морі діє. Сьогодні є багато розмов про те, що в Одесі можна купатись. Це не так. Вчора була нарада Одеської ОВА — це питання підіймали, але звісно в Одесі це питання розглядається. Чому? В Одесі є так звані хвилеломи. У Чорноморську їх нема", — зазначив Василь Гуляєв.

Пляжний сезон в Одесі

Вже цього тижня має вирішитись питання щодо відкриття пляжів. Обласна та місцева влада наразі розробляють відповідний наказ. 

Вже наступного тижня настане літо, втім в регіоні досі триває заборона відвідування пляжів. Наразі альтернативні місця для відпочинку все ще розробляються. Тим часом море продовжує нести загрозу для життя та здоров’я людей.

Територіальне море України, зокрема, містить понад 400 морських мін. З початку року вже понад 20 вибухонебезпечних об’єктів було знищено. Однак не всі міни підірвали контрольовано. Як зазначала Наталя Гуменюк, вибух міни за кілометр від людини може пошкодити її органи. 

Тим часом на декотрих пляжах вже з’явилися інформаційні стенди щодо правил перебування на узбережжі. Наприклад, відпочивати на "Золотому березі" можна буде тільки з 7-ї ранку до 9-ї вечора. У разі сигналу повітряної тривоги рятувальники зобов'язані запропонувати відпочивальникам евакуюватися з пляжу. Також на стендах вказано, що одеситам та гостям міста заборонено запливати за буйки.

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