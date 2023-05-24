В Черноморске приняли решение по пляжному сезону

Женщины купаются в море. Фото: архивное/ Новини.LIVE

Пока в Одессе местные власти решают, открывать ли доступ для посещения пляжей, в Черноморске решение уже принято. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.

Об этом сообщил мер Черноморска Василий Гуляев.

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"Запрет купания в море действует. Сегодня много разговоров, что в Одессе можно купаться. Это не так. Вчера было совещание Одесской ОВА — этот вопрос поднимали, но конечно в Одессе этот вопрос рассматривается. Почему? В Одессе есть так называемые волноломы. В Черноморске их нет", — отметил Василий Гуляев.

Пляжный сезон в Одессе

Уже на этой неделе должен решиться вопрос открытия пляжей. Областные и местные власти разрабатывают соответствующий приказ.

Уже на следующей неделе наступит лето, однако в регионе продолжается запрет посещения пляжей. Пока альтернативные места для отдыха все еще разрабатываются. Тем временем море продолжает нести угрозу жизни и здоровью людей.

Территориальное море Украины содержит более 400 морских мин. С начала года уже более 20 взрывоопасных объектов были уничтожены. Однако не все мины взорвали контролируемо. Как отмечала Наталья Гуменюк, взрыв мины в километре от человека может повредить его органы.

Тем временем на некоторых пляжах уже появились информационные стенды о правилах пребывания на побережье. Например, отдыхать на "Золотом берегу" можно будет только с 7 утра до 9 вечера. В случае сигнала воздушной тревоги спасатели обязаны предложить отдыхающим эвакуироваться с пляжа. Также на стендах отмечено, что одесситам и гостям города запрещено заплывать за буйки.