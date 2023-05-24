Стало відомо, коли в Одесі планують відкрити пляжі

Люди відпочивають на морі (2021 рік). Фото: Новини.LIVE

Вже цього тижня має вирішитись питання щодо відкриття пляжів. Обласна та місцева влада наразі розробляють відповідний наказ.

Про це заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин сказав в етері "7 каналу".

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"Обласна військова адміністрація, міста, районна ОВА мають випустити спільний наказ, які умови потрібні забезпечити власникам пляжів для того, щоб можна було їх відкрити. Деякі власники пляжів вже здійснюють заходи та намагаються підготувати свої локації", — зазначив Роман Григоришин.

Він додав, що сам документ слід очікувати вже цього тижня. Тим часом в цілях обласної адміністрації максимально лояльно перенаправити увагу людей від моря.

"Ми зараз напрацьовуємо таку карту локацій по області з безпечними місцями, де люди можуть провести час", — додав Роман Григоришин.

Вже наступного тижня настане літо, втім в регіоні досі триває заборона відвідування пляжів. Наразі альтернативні місця для відпочинку все ще розробляються. Тим часом море продовжує нести загрозу для життя та здоров’я людей.

Територіальне море України, зокрема, містить понад 400 морських мін. З початку року вже понад 20 вибухонебезпечних об’єктів було знищено. Однак не всі міни підірвали контрольовано. Як зазначала Наталя Гуменюк, вибух міни за кілометр від людини може пошкодити її органи.

Тим часом на декотрих пляжах вже з’явилися інформаційні стенди щодо правил перебування на узбережжі. Наприклад, відпочивати на "Золотому березі" можна буде тільки з 7-ї ранку до 9-ї вечора. У разі сигналу повітряної тривоги рятувальники зобов'язані запропонувати відпочивальникам евакуюватися з пляжу. Також на стендах вказано, що одеситам та гостям міста заборонено запливати за буйки.