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Стало известно, когда в Одессе планируют открыть пляжи

24 мая 2023 10:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, когда в Одессе планируют открыть пляжи
Люди отдыхают на море (2021 год). Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже на этой неделе должен решиться вопрос открытия пляжей. Областные и местные власти разрабатывают соответствующий приказ.

Об этом заместитель председателя Одесской ОВА Роман Григоришин сказал в эфире "7 канала".

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"Областная военная администрация, город, районная ОВА должны выпустить совместный приказ, какие условия нужно обеспечить владельцам пляжей, для того чтобы можно было их открыть. Некоторые владельцы пляжей уже осуществляют мероприятия и пытаются подготовить свои локации", — отметил Роман Григоришин.

Он добавил, что сам документ следует ожидать уже на этой неделе. Между тем в целях областной администрации максимально лояльно перенаправить внимание людей от моря.

"Мы сейчас нарабатываем такую карту локаций по области с безопасными местами, где люди могут провести время", — добавил Роман Григоришин.

Уже на следующей неделе наступит лето, впрочем, в регионе все еще продолжается запрет посещения пляжей. Пока альтернативные места для отдыха все еще разрабатываются. Тем временем море продолжает нести угрозу жизни и здоровью людей.

Территориальное море Украины содержит более 400 морских мин. С начала года уже более 20 взрывоопасных объектов были уничтожены. Однако не все мины взорвали контролируемо. Как отмечала Наталья Гуменюк, взрыв мины в километре от человека может повредить его органы.

Между тем на некоторых пляжах уже появились информации стенды о правилах пребывания на побережье. К примеру, отдыхать на "Золотом берегу" можно будет только с семи утра до девяти вечера. В случае сигнала воздушной тревоги спасатели обязаны предложить отдыхающим эвакуироваться с пляжа. Также на стендах отмечено, что одесситам и гостям города запрещено заплывать за буйки.

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