Стало известно, когда в Одессе планируют открыть пляжи
Уже на этой неделе должен решиться вопрос открытия пляжей. Областные и местные власти разрабатывают соответствующий приказ.
Об этом заместитель председателя Одесской ОВА Роман Григоришин сказал в эфире "7 канала".
"Областная военная администрация, город, районная ОВА должны выпустить совместный приказ, какие условия нужно обеспечить владельцам пляжей, для того чтобы можно было их открыть. Некоторые владельцы пляжей уже осуществляют мероприятия и пытаются подготовить свои локации", — отметил Роман Григоришин.
Он добавил, что сам документ следует ожидать уже на этой неделе. Между тем в целях областной администрации максимально лояльно перенаправить внимание людей от моря.
"Мы сейчас нарабатываем такую карту локаций по области с безопасными местами, где люди могут провести время", — добавил Роман Григоришин.
Уже на следующей неделе наступит лето, впрочем, в регионе все еще продолжается запрет посещения пляжей. Пока альтернативные места для отдыха все еще разрабатываются. Тем временем море продолжает нести угрозу жизни и здоровью людей.
Территориальное море Украины содержит более 400 морских мин. С начала года уже более 20 взрывоопасных объектов были уничтожены. Однако не все мины взорвали контролируемо. Как отмечала Наталья Гуменюк, взрыв мины в километре от человека может повредить его органы.
Между тем на некоторых пляжах уже появились информации стенды о правилах пребывания на побережье. К примеру, отдыхать на "Золотом берегу" можно будет только с семи утра до девяти вечера. В случае сигнала воздушной тревоги спасатели обязаны предложить отдыхающим эвакуироваться с пляжа. Также на стендах отмечено, что одесситам и гостям города запрещено заплывать за буйки.