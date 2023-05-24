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В Одесі можуть відкрити деякі пляжі, — ОВА

24 травня 2023 19:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Одесі можуть відкрити деякі пляжі, — ОВА
Пляж "Ланжерон" в Одесі. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Одесі можуть відкрити пляжі від "Ланжерона" до 16 станції Великого Фонтану. Місцева влада вже видала наказ щодо проведення заходів з підготовки часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у межах Одеси.

Про це повідомили в Одеській районній військовій адміністрації

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Що відомо

Для того, аби відкрили пляжі вони мають відповідати певним умовам, але остаточне рішення за начальниками Одеської ОВА та ОСУВ.

За словами начальника Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, сьогодні, 24 травня, разом з командувачем ОУВ "Дунай" він видав наказ про підготовку часткового доступу до узбережжя Чорного моря у межах міста Одеса. Цей документ визначає що треба зробити, щоб той чи інший пляж змогли відкрити. При цьому остаточне рішення про відкриття пляжів в Одесі — за головою області та військовими.

"Після проведення, спеціально створеною комісією від Одеської міської ради, перевірки щодо виконання умов наказу, відповідні акти, до 5 червня, будуть подані до Одеської обласної військової адміністрації. Остаточне рішення буде прийнято Начальником Одеської ОВА та ОСУВ "Одеса", згідно з яким і буде внесено зміни у попередній минулорічний наказ, щодо роботи пляжів" — зазначив Крук.

  • Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.Live
  • Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.Live
  • Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.Live
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Нагадаємо, що в Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону.  Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною. 

Однак попри заборони, одесити вже відкрили пляжний сезон. Люди разом із сім'ями засмагали та купалися у морі.

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