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В Одессе могут открыть некоторые пляжи, — ОВА

24 мая 2023 19:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Одессе могут открыть некоторые пляжи, — ОВА
Пляж Ланжерон в Одессе. Фото: Новости.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Одессе могут открыть пляжи от "Ланжерона" до 16-й станции Большого Фонтана. Местные власти уже издали приказ о проведении мероприятий по подготовке частичного доступа на участки побережья Черного моря в пределах Одессы.

Об этом сообщили в Одесской районной военной администрации.

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Для того чтобы открыли пляжи, они должны соответствовать определенным условиям, но окончательное решение по начальникам Одесской ОВА и ОСУВ.

По словам начальника Одесской районной военной администрации Юрия Крука, сегодня, 24 мая, вместе с командующим ОУВ "Дунай" он издал приказ о готовящемся частичном доступе к побережью Черного моря в пределах города Одесса. Этот документ определяет, что нужно сделать, чтобы тот или иной пляж смогли открыть. При этом окончательное решение об открытии пляжей в Одессе — за главой области и военными.

"После проведения, специально созданной комиссией от Одесского городского совета, проверки выполнения условий приказа, соответствующие акты, до 5 июня, будут поданы в Одесскую областную военную администрацию. Окончательное решение будет принято Начальником Одесской ОВА и ОСУВ "Одесса", согласно которому и будут внесены изменения в предыдущий прошлогодний приказ о работе пляжей", — отметил Крук.

  • Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Напомним, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.

Однако, несмотря на запреты, одесситы уже открыли пляжный сезон. Люди вместе с семьями загорали и купались в море.

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