В Одессе могут открыть некоторые пляжи, — ОВА
В Одессе могут открыть пляжи от "Ланжерона" до 16-й станции Большого Фонтана. Местные власти уже издали приказ о проведении мероприятий по подготовке частичного доступа на участки побережья Черного моря в пределах Одессы.
Об этом сообщили в Одесской районной военной администрации.
Что известно
Для того чтобы открыли пляжи, они должны соответствовать определенным условиям, но окончательное решение по начальникам Одесской ОВА и ОСУВ.
По словам начальника Одесской районной военной администрации Юрия Крука, сегодня, 24 мая, вместе с командующим ОУВ "Дунай" он издал приказ о готовящемся частичном доступе к побережью Черного моря в пределах города Одесса. Этот документ определяет, что нужно сделать, чтобы тот или иной пляж смогли открыть. При этом окончательное решение об открытии пляжей в Одессе — за главой области и военными.
"После проведения, специально созданной комиссией от Одесского городского совета, проверки выполнения условий приказа, соответствующие акты, до 5 июня, будут поданы в Одесскую областную военную администрацию. Окончательное решение будет принято Начальником Одесской ОВА и ОСУВ "Одесса", согласно которому и будут внесены изменения в предыдущий прошлогодний приказ о работе пляжей", — отметил Крук.
-
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
-
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
-
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Напомним, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.
Однако, несмотря на запреты, одесситы уже открыли пляжный сезон. Люди вместе с семьями загорали и купались в море.