Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Открытие пляжей в этом году станет экспериментом, — Наталья Гуменюк arrow

Открытие пляжей в этом году станет экспериментом, — Наталья Гуменюк

2 июня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Открытие пляжей в этом году станет экспериментом, — Наталья Гуменюк
Люди, играющие на пляже в волейбол. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У арендаторов пляжей осталось несколько дней, чтобы подготовить побережье к проверке. В этом году разрешение на посещение моря станет своеобразным экспериментом.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Военные остаются стали в своей позиции. Это опасно, это зона обороны, если говорить о побережье. Но мы понимаем, что люди нуждаются в определенном отдыхе, какой-то рекреации. Это эксперимент в этом году. Попробовать стоит. Впрочем, состоится он только при выполнении прописанных ограничений и норм", — отметила Наталья Гуменюк.

В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописан и кто и как будет контролировать его выполнение.

Тем временем в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.

Отметим, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас