Открытие пляжей в этом году станет экспериментом, — Наталья Гуменюк

Люди, играющие на пляже в волейбол. Фото: Новини.LIVE

У арендаторов пляжей осталось несколько дней, чтобы подготовить побережье к проверке. В этом году разрешение на посещение моря станет своеобразным экспериментом.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Военные остаются стали в своей позиции. Это опасно, это зона обороны, если говорить о побережье. Но мы понимаем, что люди нуждаются в определенном отдыхе, какой-то рекреации. Это эксперимент в этом году. Попробовать стоит. Впрочем, состоится он только при выполнении прописанных ограничений и норм", — отметила Наталья Гуменюк.

В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописан и кто и как будет контролировать его выполнение.

Тем временем в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.

Отметим, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.