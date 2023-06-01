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За порушення правил відвідування пляжів слід ввести покарання — Братчук

1 червня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За порушення правил відвідування пляжів слід ввести покарання — Братчук
Люди відпочивають на пляжі. Фото:архівне / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області й зокрема в Одесі все ще діє заборона на відвідування пляжів. Втім правил дотримуються не всі й наразі законодавством не урегульовано покарання за такі порушення. 

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

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"Я думаю треба внести відповідні зміни до чинного законодавства. Можливо це адміністративні правила поведінки, коли люди йдуть на ділянки де написано "заміновано". З цим треба робити щось дуже швидко й робити це було потрібно ще вчора", — зазначив Сергій Братчук. 

Також речник Одеської ОВА звернув особливу увагу на порушення правил безпеки батьків з дітьми. Адже ці люди несуть відповідальність не тільки за своє життя. 

Нагадаємо, орендарям пляжів надали час до 5 червня, аби підготувати узбережжя до туристичного сезону. В пріоритеті має бути безпека одеситів та гостей міста. Крім того, в наказі про відкриття пляжів, буде прописано й хто та як контролюватиме його виконання. 

Тим часом  в обласному департаменті охорони здоров’я заявили, що на цей час не рекомендується відкривати пляжі для купання. Втім людям можна дозволити приймати сонячні ванни.

Зазначимо, що в Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону.  Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною.

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