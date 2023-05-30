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Доля туристичного сезону в Одесі залежить від орендарів пляжів

30 травня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Доля туристичного сезону в Одесі залежить від орендарів пляжів
Люди відпочивають на пляжі. Фото: архівне / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Орендарям пляжів надали час до 5 червня, аби підготувати узбережжя до туристичного сезону. В пріоритеті має бути безпека одеситів та гостей міста. Крім того, в наказі про відкриття пляжів, буде прописано й хто та як контролюватиме його виконання. 

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

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Для відкриття деяких пляжів Одеси, мова йде про ділянку від Ланжерону до 16 ст. Великого Фонтану, орендарі мають виконати певні умови. Всі вони були прописані та надані власникам пляжів. 

"Спостереження, оповіщення людей і дії персоналу під час сигналу повітряної тривоги, схеми евакуації, куди люди мають йти, який чином. Все це треба робити дуже швидко і реагувати, щоб люди не затримувалися і не казали "Нам все одно, не прилетить". Може прилетіти. Тому після проведення отаких заходів всі мають звітувати перед відповідною комісією Одеської міської ради, районної військової адміністрації, нашим військовим, показати готовність та якість виконання тих робіт, про які йде мова. Все це має відбутися до 5 червня", — зазначив Сергій Братчук. 

Як додав речник Одеської ОВА, до 5 червня будуть складені відповідні протоколи, про якість виконаних робіт і потім ці протоколи будуть надаватися до обласної військової адміністрації і до вищого військового командування. Згодом відповідно можливо буде прийнято рішення про відкриття тих чи інших ділянок узбережжя. 

Нагадаємо, в обласному департаменті охорони здоров’я заявили, що на цей час не рекомендується відкривати пляжі для купання. Втім людям можна дозволити приймати сонячні ванни.

Зазначимо, що в Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону.  Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною.

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