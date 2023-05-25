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Схеми евакуації та сітка від мін: що необхідно, аби в Одесі відкрили пляжі

25 травня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Схеми евакуації та сітка від мін: що необхідно, аби в Одесі відкрили пляжі
Юрій Крук, голова Одеської районної військової адміністрації. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі планується відкриття кількох пляжів після 5 червня, проте це залежатиме від виконання низки умов щодо безпеки, встановлених муніципальною владою та орендаторами. Однією з вимог є обов'язкове відгородження зони купання відповідними перешкодами. 

Про це на брифінгу розповів голова Одеської військової районної адміністрації Юрій Крук.

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"Умови наступні — зона купання повинна бути відгороджена відповідними засобами. Між траверсами повинне бути натягнене загородження з буями кожні 50 м. В районі пірсів чи на закінченні траверсів повинна бути натягнена сітка — вона має бути вище рівня води на 30 см, а її підводна частина має бути не менше двох метрів. Це унеможливлює потрапляння мін в зону можливого ураження", — зазначив Юрій Крук.

Також він вказав на необхідність наявності спостережних пунктів на кінцях траверсів, оснащених біноклями, радіостанціями та засобами рятування.

Пляжі повинні бути обладнані схемами евакуації до укриттів та системами оповіщення про повітряну тривогу. Доступ на пляжі буде дозволено з 8:00 до 20:00, а дно буде періодично перевірятися водолазами.

До 5 червня комісія міськради повинна представити пропозиції Одеській військовій адміністрації щодо пляжів, які можуть бути відкриті для відвідувачів. Остаточне рішення про доступ до пляжів буде прийматися військовою адміністрацією разом з ОВА. Крім того, якщо інші ділянки пляжу відповідатимуть вимогам наказу, їх також буде можливо відкрити для відпочивальників.

Нагадаємо, в обласному департаменті охорони здоров’я заявили, що на цей час не рекомендується відкривати пляжі для купання. Втім людям можна дозволити приймати сонячні ванни.

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