Схемы эвакуации и сетка от мин: что необходимо, чтобы в Одессе открыли пляжи

Юрий Крук, глава Одесской районной военной администрации. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В Одессе планируется открытие нескольких пляжей после 5 июня, однако это будет зависеть от выполнения ряда условий безопасности, установленных муниципальными властями и арендаторами. Одним из требований является обязательное ограждение зоны купания соответствующими препятствиями.

Об этом на брифинге рассказал глава Одесской военной районной администрации Юрий Крук.

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"Условия следующие — зона купания должна быть отгорожена соответствующими средствами. Между траверсами должно быть натянуто заграждение с буями каждые 50 м. В районе пирсов или в конце траверсов должна быть натянута сетка — она должна быть выше уровня воды на 30 см, а ее подводная часть должно быть не менее двух метров. Это делает невозможным попадание мин в зону возможного поражения", — отметил Юрий Крук.

Также он отметил необходимость наличия наблюдательных пунктов на концах траверсов, оснащенных биноклями, радиостанциями и средствами спасения.

Пляжи должны быть оборудованы схемами эвакуации к укрытиям и системами оповещения о воздушной тревоге. Доступ на пляже будет разрешен с 8:00 до 20:00, а дно будет периодически проверяться водолазами.

До 5 июня комиссия горсовета должна представить предложения Одесской военной администрации по пляжам, которые могут быть открыты для посетителей. Окончательное решение о доступе на пляжи будет приниматься военной администрацией вместе с ОВА. Кроме того, если другие участки пляжа будут отвечать требованиям приказа, их также можно будет открыть для отдыхающих.

Напомним, в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.