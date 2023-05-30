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Судьба туристического сезона в Одессе зависит от арендаторов пляжей

30 мая 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Судьба туристического сезона в Одессе зависит от арендаторов пляжей
Люди отдыхают на пляже. Фото: архивное / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Арендаторам пляжей предоставили время до 5 июня, чтобы подготовить побережье к туристическому сезону. В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописан и кто и как будет контролировать его выполнение.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

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Для открытия некоторых пляжей Одессы речь идет об участке от Ланжерона до 16 в. Большого Фонтана арендаторы должны выполнить определенные условия. Все они были прописаны и предоставлены владельцам пляжей.

"Наблюдение, оповещение людей и действия персонала во время сигнала воздушной тревоги, схемы эвакуации, куда люди должны идти каким образом. Все это нужно делать очень быстро и реагировать, чтобы люди не задерживались и не говорили "Нам все равно, не прилетит". Может прилететь. Поэтому после проведения таких мероприятий все должны отчитываться перед соответствующей комиссией Одесского городского совета, районной военной администрации, нашим военным, показать готовность и качество выполнения тех работ, о которых идет речь. Все это должно состояться до 5 июня", — отметил Сергей Братчук.

Как добавил спикер Одесской ОВА, до 5 июня будут составлены соответствующие протоколы, о качестве выполненных работ и затем эти протоколы будут предоставляться в областную военную администрацию и высшее военное командование. Впоследствии, соответственно, возможно будет принято решение об открытии тех или иных участков побережья.

Напомним, в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.

Отметим, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.

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