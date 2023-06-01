За нарушение правил посещения пляжей следует ввести наказание — Братчук

Люди отдыхают на пляже. Фото:архивное / Новини.LIVE

В Одесской области и, в частности, в Одессе все еще действует запрет на посещение пляжей. Впрочем, правила соблюдаются не все и сейчас законодательством не урегулировано наказание за такие нарушения.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

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"Я думаю надо внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Возможно, это административные правила поведения, когда люди идут на участки, где написано "заминировано". С этим надо делать что-то очень быстро и делать это было нужно еще вчера", — отметил Сергей Братчук.

Также спикер Одесской ОВА обратил особое внимание на нарушение правил безопасности родителей с детьми. Ведь эти люди несут ответственность не только за свою жизнь.

Напомним, арендаторам пляжей предоставили время до 5 июня, чтобы подготовить побережье к туристическому сезону. В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописан и кто и как будет контролировать его выполнение.

Тем временем в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.

Отметим, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.