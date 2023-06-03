В Одесской области открывают туристические маршруты на реках и озерах

Развитие речного туризма. Фото: google

Условия открытия туристических маршрутов на реках и озерах были определены командующим Оперативной группировки войск "Дунай" и начальником Одесской районной военной администрации. Речь идет о водоемах Турунчук, Днестр и озере Белое на территории Одесского района.

Об этом сообщает Одесский РВА.

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В совместном приказе установлен особый режим движения маломерных судов на определенных участках рек Днестр и Турунчук, учитывая действие правового режима военного положения. Согласно этому приказу, до 10 маломерных судов могут двигаться по заданным рекреационно-туристическим маршрутам.

Речной маршрут на Днестре охватывает участок от впадения Турунчука до автомобильного моста Маяк, на Турунчуке — от впадения Стоячего Турунчука до впадения в Днестр, включая рукав Турунчука, пролегающий через озеро Белое. Движение маломерного флота разрешается с 8:00 до 20:00 в светлое время суток.

"Мы определили определенные дополнительные условия, которые должны соблюдаться и выполнять субъекты хозяйствования в сфере туризма, для организации движения на соответствующих участках. Убежден это решение улучшит туристическую привлекательность района, создаст условия для предпринимателей работающих в сфере предоставления туристических услуг, что в свою очередь будет способствовать наполнению бюджетов громад", — подчеркнул Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Напомним, арендаторам пляжей предоставили время до 5 июня, чтобы подготовить побережье к туристическому сезону. В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописано, кто и как будет контролировать его выполнение.