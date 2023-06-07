Из Овидиополя в Аккерман за 30 минут: расписание движения катера

Катер по маршруту Белгород-Днестровский — Овидиополь. Фото: Одесская РВА

Сегодня, 7 июня, пассажирский катер компании-перевозчика "НИБУЛОН" возобновил пассажирское сообщение через Днестровский лиман на маршруте от Овидиополя до Белгород-Днестровского. Теперь пассажирское судно будет осуществлять регулярные рейсы ежедневно с причала №1 к причалу "Новая пристань".

Об этом сообщает Одесский РОА.

Читайте также:

В общей сложности будет минимум по три отправления в оба направления. Однако продолжительность и частота рейсов могут изменяться в зависимости от погодных условий. Стоимость проезда составляет 120 гривен на человека.

"Сегодня первые пассажиры уже воспользовались услугами альтернативного пассажирского сообщения и за 20-30 минут достались Белгород-Днестровского, ведь восстановление именно этого пассажирского водного сообщения позволяет пассажирам добраться до Одессы примерно через час, пересев с катера на местные автобусы в Овидиополе", — отметил Начальник Одесского РОА Юрий Крук.

Расписание движения катера по маршруту Белгород-Днестровский — Овидиополь:

07:45: Отправление из Белгород-Днестровского, прибытие в Овидиополь в 08:10

09:00: Отправление из Овидиополя, прибытие в Белгород-Днестровский в 09:25

12:45: Отправление из Белгород-Днестровского, прибытие в Овидиополь в 13:10

14:00: Отправление из Овидиополя, прибытие в Белгород-Днестровский в 14:25

15:45: Отправление из Белгород-Днестровского, прибытие в Овидиополь в 16:10

17:00: Отправление из Белгород-Днестровского, прибытие в Овидиополь в 17:25

Важно знать

Во время поездки граждане Украины должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а для лиц призывного возраста необходимо иметь при себе военно-учетные документы. Также должна быть подтверждена цель и цель пребывания в данной местности (прописка, постоянное или временное трудоустройство, ВПЛ и т.п.). Отметим, уже из Овидиополя в Одессу на автобусе можно добраться за 55 гривен.

Напомним, условия для открытия туристических маршрутов на реках и озерах были определены командующим Оперативной группировкой войск "Дунай" и начальником Одесской районной военной администрации. Речь идет о водоемах Турунчук, Днестр и озере Белое на территории Одесского района.