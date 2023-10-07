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Сезон завершен: катер, курсирующий через Днестровский лиман, прекращает перевозки

7 октября 2023 20:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сезон завершен: катер, курсирующий через Днестровский лиман прекращает перевозку
Судно "Нибулон Экспресс-4". Фото: компания "НИБУЛОН"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Судно "Нибулон Экспресс-4" приостанавливает выполнение рейсов из Белгород-Днестровского в Овидиополь с 9 октября. Это связано с сезонными ограничениями.

Об этом сообщили в компании-перевозчике "Нибулон".

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"Приглашаем всех желающих присоединиться к последнему в этом сезоне рейсу, который состоится в воскресенье, 8 октября. Насладитесь живописными видами Днестровского лимана и Черного моря вместе с нами", — говорится в сообщении.

Важно знать

Во время поездки граждане Украины должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а для лиц призывного возраста необходимо иметь при себе военно-учетные документы. Также должна быть подтверждена причина и цель пребывания в данной местности (прописка, постоянное или временное трудоустройство, ВПЛ и т.п.).

В компании-перевозчике отметили, что в этом сезоне суда перевезли более 11 тысяч пассажиров.

Напомним, мы писали, что популярная маршрутная линия через Днестровский лиман возобновляет свою работу. Она связывает города Овидиополь и Белгород-Днестровский. Катер "НИБУЛОН", рассчитанный на 50 пассажиров, уже готов к рейсам. Компания-перевозчик провела необходимые подготовительные работы по обеспечению безопасности и удобства пассажиров.

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