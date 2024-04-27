Ізмаїльську трасу перебудують — як саме

Альтернативна дорога до Бессарабії — що планують
На Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про тендер
Згідно з документами закупівлю оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Подібний тендер уже розміщували ще до початку повномасштабної війни, тоді на цілі готові були витратити понад 8 800 000 грн, наразі цей проєкт здорожчав у чотири рази та складає 34 460 000 грн. Роботи повинні будуть здати до кінця 2025 року. Відомо, що проєкт передбачає реконструкцію на ділянці км 52+230 – км 62+220, тобто проїзд в обхід молдавського села Паланка.
Спірна Паланка
Варто додати, що проблема з транскордонною територією на півдні Одеської області виникла внаслідок підписаного 4 серпня 1998 року договору обміну територіями. Україна передала сусідній державі 400 метрів берега Дунаю, де Молдова збудувала свій єдиний дунайський порт Джурджулешти. Молдова обіцяла натомість передати Україні ділянку автодороги Одеса — Рені та землі біля Паланки. В результаті ділянка дороги перейшла Україні, але територію молдавська сторона залишила за собою. З того часу ведуться постійні дискусії щодо перебудови дорожньої карти. Розглядалося два варіанти об'їзду Паланки: один передбачав будівництво мосту через Дністровський лиман, а другий — будівництво нової ділянки дороги Одеса – Рені завдовжки близько восьми кілометрів уздовж державного кордону.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Одесі планують організувати модульне містечко у Малиновському районі міста. Загалом на роботи планують витратити понад двадцять вісім мільйонів гривень з держбюджету.
Раніше ми писали, що в Болградському районі Одещини планують реконструювати будівлю ліцею разом із початковою школою та гімназією. Наразі на роботи хочуть виділити понад 99 мільйонів гривень.
Також в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів.
Читайте Новини.LIVE!