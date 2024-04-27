Ізмаїльську трасу перебудують — як саме

Ремонт траси Одеса — Рені. Фото ілюстративне: УНІАН

На Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Дані з тендеру. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Згідно з документами закупівлю оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Подібний тендер уже розміщували ще до початку повномасштабної війни, тоді на цілі готові були витратити понад 8 800 000 грн, наразі цей проєкт здорожчав у чотири рази та складає 34 460 000 грн. Роботи повинні будуть здати до кінця 2025 року. Відомо, що проєкт передбачає реконструкцію на ділянці км 52+230 – км 62+220, тобто проїзд в обхід молдавського села Паланка.

Спірна Паланка

Варто додати, що проблема з транскордонною територією на півдні Одеської області виникла внаслідок підписаного 4 серпня 1998 року договору обміну територіями. Україна передала сусідній державі 400 метрів берега Дунаю, де Молдова збудувала свій єдиний дунайський порт Джурджулешти. Молдова обіцяла натомість передати Україні ділянку автодороги Одеса — Рені та землі біля Паланки. В результаті ділянка дороги перейшла Україні, але територію молдавська сторона залишила за собою. З того часу ведуться постійні дискусії щодо перебудови дорожньої карти. Розглядалося два варіанти об'їзду Паланки: один передбачав будівництво мосту через Дністровський лиман, а другий — будівництво нової ділянки дороги Одеса – Рені завдовжки близько восьми кілометрів уздовж державного кордону.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі планують організувати модульне містечко у Малиновському районі міста. Загалом на роботи планують витратити понад двадцять вісім мільйонів гривень з держбюджету.

Раніше ми писали, що в Болградському районі Одещини планують реконструювати будівлю ліцею разом із початковою школою та гімназією. Наразі на роботи хочуть виділити понад 99 мільйонів гривень.

Також в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів.