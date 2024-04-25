На роботи з будівництва модульного містечка в Одесі планують виділити понад 28 мільйонів
В Одесі планують організувати модульне містечко у Малиновському районі міста. Загалом на роботи планують витратити понад двадцять вісім мільйонів гривень з держбюджету.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на проведення робіт з будівництва інженерних мереж для забезпечення життєдіяльності модульного містечка. Також підрядник має відновити елементи благоустрою території по вул. Желябова,2а.
Пропозиції прийматимуться до 3 травня включно, того ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи мають бути виконані до 31 березня 2025 року. Загальна сума закупівлі становить 28 711 500 гривень.
Що планують зробити
- Влаштування дорожніх покриттів;
- улаштування фундаментів;
- монтаж модульних будинків;
- проведення трубопроводу;
- проведення електропостачання;
- буріння колодязів;
- улаштування прибудинкових територій.
Інші тендери на Одещині
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