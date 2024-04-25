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На роботи з будівництва модульного містечка в Одесі планують виділити понад 28 мільйонів

25 квітня 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На роботи з будівництва модульного містечка в Одесі планують виділити понад 28 мільйонів
В Одесі планують організувати модульне містечко за 28 мільйонів гривень. Ілюстративне фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують організувати модульне містечко у Малиновському районі міста. Загалом на роботи планують витратити понад двадцять вісім мільйонів гривень з держбюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.
 

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на проведення робіт з будівництва інженерних мереж для забезпечення життєдіяльності модульного містечка. Також підрядник має відновити елементи благоустрою території по вул. Желябова,2а. 

Пропозиції прийматимуться до 3 травня включно, того ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи мають бути виконані до 31 березня 2025 року. Загальна сума закупівлі становить 28 711 500 гривень.

Що планують зробити

  • Влаштування дорожніх покриттів;
  • улаштування фундаментів;
  • монтаж модульних будинків;
  • проведення трубопроводу;
  • проведення електропостачання;
  • буріння колодязів;
  • улаштування прибудинкових територій.

Інші тендери на Одещині

Раніше ми писали, що в Болградському районі Одещини планують реконструювати будівлю ліцею разом із початковою школою та гімназією. Наразі на роботи хочуть виділити понад 99 мільйонів гривень.

Також в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів. 

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