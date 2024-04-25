На роботи з будівництва модульного містечка в Одесі планують виділити понад 28 мільйонів

В Одесі планують організувати модульне містечко за 28 мільйонів гривень. Ілюстративне фото: Depositphotos

В Одесі планують організувати модульне містечко у Малиновському районі міста. Загалом на роботи планують витратити понад двадцять вісім мільйонів гривень з держбюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.



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Деталі тендеру

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на проведення робіт з будівництва інженерних мереж для забезпечення життєдіяльності модульного містечка. Також підрядник має відновити елементи благоустрою території по вул. Желябова,2а.

Пропозиції прийматимуться до 3 травня включно, того ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи мають бути виконані до 31 березня 2025 року. Загальна сума закупівлі становить 28 711 500 гривень.

Що планують зробити

Влаштування дорожніх покриттів;

улаштування фундаментів;

монтаж модульних будинків;

проведення трубопроводу;

проведення електропостачання;

буріння колодязів;

улаштування прибудинкових територій.

Інші тендери на Одещині

Раніше ми писали, що в Болградському районі Одещини планують реконструювати будівлю ліцею разом із початковою школою та гімназією. Наразі на роботи хочуть виділити понад 99 мільйонів гривень.

Також в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів.