На работы по строительству модульного городка в Одессе планируют выделить более 28 миллионов

В Одессе планируется организовать модульный городок за 28 миллионов гривен. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Одессе планируется организовать модульный городок в Малиновском районе города. В общей сложности на работы планируют потратить более двадцати восьми миллионов гривен из госбюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Детали тендера

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на проведение работ по строительству инженерных сетей по обеспечению жизнедеятельности модульного городка. Также подрядчик должен восстановить элементы благоустройства территории по ул. Желябова,2а.

Предложения будут приниматься до 3 мая включительно, в этот же день состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы должны быть выполнены по 31 марта 2025 года. Общая сумма закупки составляет 28 711 500 гривен.

Что планируют сделать

Устройство дорожных покрытий;

устройство фундаментов;

монтаж модульных домов;

проведение трубопровода;

проведение электроснабжения;

бурение колодцев;

устройство придомовых территорий.

Другие тендеры в Одесской области

Ранее мы писали, что в Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея вместе с начальной школой и гимназией. В настоящее время на работы хотят выделить более 99 миллионов гривен.

Также в селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудовают подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов.