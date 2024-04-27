Измаильскую трассу перестроят как именно

Ремонт трассы Одесса – Рени. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по тендеру. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Согласно документам, закупку объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Подобный тендер уже размещали еще до начала полномасштабной войны, тогда на цели готовы были потратить более 8 800 000 грн, сейчас этот проект удорожал в четыре раза и составляет 34 460 000 грн. Работы должны будут сдать до конца 2025 года. Известно, что проект предусматривает реконструкцию на участке км 52+230 – км 62+220, то есть проезд в обход молдавской деревни Паланка.

Спорная Паланка

Следует добавить, что проблема с трансграничной территорией на юге Одесской области возникла в результате подписанного 4 августа 1998 договора обмена территориями. Украина передала соседнему государству 400 метров берега Дуная, где Молдова построила свой единственный дунайский порт Джурджулешты. Молдова обещала передать Украине участок автодороги Одесса — Рени и земли возле Паланки. В результате участок дороги перешел Украине, но территорию молдавская сторона оставила за собой. С тех пор ведутся постоянные дискуссии по перестройке дорожной карты. Рассматривалось два варианта объезда Паланки: один предполагал строительство моста через Днестровский лиман, а второй — строительство нового участка дороги Одесса – Рени протяженностью около восьми километров вдоль государственной границы.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе планируется организовать модульный городок в Малиновском районе города. В общей сложности на работы планируют потратить более двадцати восьми миллионов гривен из госбюджета.

Ранее мы писали, что в Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея вместе с начальной школой и гимназией. В настоящее время на работы хотят выделить более 99 миллионов гривен.

Также в селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудовают подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов.