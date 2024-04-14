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Півтора мільйона на папірці — в Одесі розроблять план дренажної системи узвозу Маринеско

14 квітня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Півтора мільйона на папірці — в Одесі розроблять план дренажної системи узвозу Маринеско
Люди стоять біля попереджувального знака про ремонт доріг. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Півтора мільйона на папірці — в Одесі розроблять план дренажної системи узвозу Маринеско - фото 1
Дані з тендеру. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Подача документів триватиме до 18 квітня. А розробити проєкт на нове будівництво дренажної системи узвозу мають до кінця червня цього року. Загалом на "папірці" готові витратити 1 495 500 грн, гроші візьмуть з місцевого бюджету.

Що таке спрощена закупівля

Спрощена закупівля — це процедура придбання державним замовником товарів чи послуг на суму до 200 000 грн, або робіт на суму до 1 500 000 грн. За своїм принципом вона схожа на відкриті торги й також регламентується Законом України "Про публічні закупівлі", але проводиться у значно коротші терміни й без аукціону.

Більше про ремонт узвозу Маринеско

Нагадаємо, у 2020 році розпочався капітальний ремонт узвозу. Він обійшовся бюджету міста у 65 мільйонів. Виконавцем робіт була місцева скандальна компанія "Ростдорстрой". Та згодом стало відомо, що об'єкт знову потребує втручання, там стався масштабний зсув дорожнього полотна. Після його усунення влада Одеси знову оголосила ремонт трамвайної колії. За інформацією мерії, це повʼязано з великою кількістю навантаження на вулицю під час тимчасового перекриття руху вулицею Приморською.

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Одеська ОДА
Новини Одеси
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