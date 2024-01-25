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В Одесі планують ремонт узвозу Маринеска — що саме зроблять

25 січня 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують ремонт узвозу Маринеска — що саме зроблять
Авто на узвозі Маринеска. Фото: PhotoBuildings
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі найближчим часом планують розпочати капітальний ремонт трамвайної колії на узвозі Маринеска. Це повʼязано з великою кількістю навантаження на вулицю під час тимчасового перекриття руху вулицею Приморською. 

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. 

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"Ним постійно пересувався великогабаритний транспорт, також схил зазнавав струсів під час ракетних ударів. А оскільки узвіз створений у штучний спосіб, то ґрунти не мають достатньої щільності", — сказав міський голова Геннадій Труханов. 

Що відомо про стан дорожнього полотна

Наразі рух для великого вантажного транспорту узвозом Маринеска припинено. Також з маршрутів тимчасово зняті багатосекційні трамваї "Одіссей Макс". Ці рішення були ухвалені з метою запобігання подальших зсувів. 

Зазначимо, що КП "Міськелетротранс" найближчим часом оголосить тендер на проведення ремонтних робіт. Триває стабілізація опорних стін на схилах. 

Нагадаємо, у 2020 році розпочався капітальний ремонт узвозу. Він обійшовся бюджету міста у 65 мільйонів. Виконавцем робіт була місцева скандальна компанія "Ростдорстрой".

Також ми писали, що у низці українських міст провели опитування щодо комфортабельності громадського транспорту. Одесити своїми відповідями поставили обласний центр у золоту середину рейтингу.

Одеса
ремонт
дороги
транспорт
Одеська область
міська рада
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