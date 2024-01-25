В Одесі планують ремонт узвозу Маринеска — що саме зроблять

Авто на узвозі Маринеска. Фото: PhotoBuildings

В Одесі найближчим часом планують розпочати капітальний ремонт трамвайної колії на узвозі Маринеска. Це повʼязано з великою кількістю навантаження на вулицю під час тимчасового перекриття руху вулицею Приморською.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

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"Ним постійно пересувався великогабаритний транспорт, також схил зазнавав струсів під час ракетних ударів. А оскільки узвіз створений у штучний спосіб, то ґрунти не мають достатньої щільності", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Що відомо про стан дорожнього полотна

Наразі рух для великого вантажного транспорту узвозом Маринеска припинено. Також з маршрутів тимчасово зняті багатосекційні трамваї "Одіссей Макс". Ці рішення були ухвалені з метою запобігання подальших зсувів.

Зазначимо, що КП "Міськелетротранс" найближчим часом оголосить тендер на проведення ремонтних робіт. Триває стабілізація опорних стін на схилах.

Нагадаємо, у 2020 році розпочався капітальний ремонт узвозу. Він обійшовся бюджету міста у 65 мільйонів. Виконавцем робіт була місцева скандальна компанія "Ростдорстрой".

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