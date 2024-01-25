В Одессе планируют ремонт спуска Маринеско — что именно сделают

Авто на спуске Маринеска. Фото: PhotoBuildings

В Одессе в ближайшее время планируют начать капитальный ремонт трамвайного пути на спуске Маринеско. Это связано с большим количеством погрузки на улицу во время временного перекрытия движения по улице Приморской.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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"Им постоянно передвигался крупногабаритный транспорт, также склон подвергался сотрясениям во время ракетных ударов. А поскольку спуск создан искусственным способом, то почвы не имеют достаточной плотности", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Что известно о состоянии дорожного полотна

В настоящее время движение для большого грузового транспорта спуском Маринеско приостановлено. Также с маршрутов временно сняты многосекционные трамваи "Одиссей Макс". Эти решения были приняты с целью предотвращения дальнейших оползней.

Отметим, что КП "Городелетротранс" в ближайшее время объявит тендер на проведение ремонтных работ. Продолжается стабилизация опорных стенок на склонах.

Напомним, в 2020 году начался капитальный ремонт спуска. Он обошелся бюджету города в 65 миллионов. Исполнителем работ была местная скандальная компания "Ростдорстрой".

Также мы писали, что в ряде украинских городов провели опрос по комфортабельности общественного транспорта. Одесситы своими ответами поставили областной центр в золотую середину рейтинга.