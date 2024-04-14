Полтора миллиона на бумаге — в Одессе разработают план дренажной системы спуска Маринеско

Люди стоят у предупредительного знака о ремонте дорог. Фото: Новини.LIVE

В Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Подача документов продлится до 18 апреля. А разработать проект на новое строительство дренажной системы спуска должны до конца июня этого года. В общей сложности на "бумаге" готовы потратить 1 495 500 грн, деньги возьмут из местного бюджета.

Что такое упрощенная закупка

Упрощенная закупка — это процедура приобретения государственным заказчиком товаров или услуг на сумму до 200 000 грн, или работ на сумму до 1 500 000 грн. По своему принципу она похожа на открытые торги и также регламентируется Законом Украины "О публичных закупках", но проводится в более короткие сроки и без аукциона.

Больше о ремонте спуска Маринеско

Напомним, в 2020 году начался капитальный ремонт спуска. Он обошелся бюджету города в 65 миллионов. Исполнителем работ была местная скандальная компания "Ростдорстрой". Но впоследствии стало известно, что объект снова нуждается во вмешательстве, там произошел масштабный сдвиг дорожного полотна. После его устранения власти Одессы снова объявили ремонт трамвайного пути. По информации мэрии, это связано с большим количеством нагрузки на улицу во время временного перекрытия движения по улице Приморской.