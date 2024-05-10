Добраться до Белгорода-Днестровского можно будет быстрее — из Овидиополя начинает курсировать катер

Катер "Нибулон" возобновляет маршрут в Одесской области с 10 мая. Фото: Нибулон

С сегодняшнего дня, 10 мая, в Бессарабию можно будет попасть по катеру в обход трассы Одесса-Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Нибулон".

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Катер "Нибулон" будет отправляться от причала №1 в Белгород-Днестровском к причалу "Новая пристань" в Овидиополе. Билеты будут стоить 250 гривен, а приобрести их можно при посадке на судно. Отметим, что на катере может находиться одновременно до 50 пассажиров.

Расписание рейсов

Катер будет курсировать ежедневно, начиная с утра и заканчивая маршрут во второй половине дня. Общее время поездки будет длиться около 30 минут.

Отправление в 07:45 (из Белгорода-Днестровского);

Конец маршрута в 17:00 (посадка в Овидиополе).

Расписание рейсов катера. Фото: "Нибулон"

Без документов нельзя

Украинцы во время поездки должны иметь определенные документы, в частности, удостоверения личности и военно-учетные. Без них проехать по маршруту не будет позволено. Также должна быть подтверждена цель и цель пребывания – наличие прописки, постоянного или временного трудоустройства, ВПЛ и т.д.

"Обратите внимание, что согласно действующим требованиям каждый пассажир должен иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство или его специальный статус" , — говорится в сообщении.

Также мы писали, что в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.