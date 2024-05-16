Ще один пункт пропуску між Одещиною та Молдовою — де відкрили

Новий автомобільний пункт пропуску на Одещині. Фото: Укрінформ

Сьогодні, 16 травня, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.

Про це пише видання Укрінформ.

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КПП "Рені" — пункт пропуску між Україною та Молдовою, і раніше він функціонував окремо. Як зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, відтепер він працює в спільному контролі одразу двох країн. Це відкриє ще один шлях до Румунії.

"Частина контролю здійснювалася на українській стороні, частина — на румунській, і в єдиному пункті пропуску інфраструктура була недостатньою. Було кілька смуг руху, і було важливо модернізувати його для збільшення пропускної здатності як для пасажирських, так і для вантажних автомобілів та автобусів", — зазначив Сергій Деркач.

КПП "Рені" На Одещині відкрито. Фото: Укрінформ

Відкриття КПП "Рені" на Одещині

Окрім вантажівок, спільний контроль проходитимуть і автобуси — для них передбачено окрему смугу з терміналом. Зараз через "Рені" проходить не більш ніж 50 вантажівок на добу. Проте за словами Сергія Деркача, запуск повноцінного спільного контролю — це перший крок у реалізації ініціативи "зелений коридор" між українським пунктом пропуску "Рені", молдавським "Джурджулешті" та румунським КПП "Галац".

"Наша мета — збільшити цю кількість щонайменше вдвічі. Наступним кроком у межах ініціативи "зелений коридор" має стати запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами — це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту Галац", — наголосив заступник міністра.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Також ми писали, що тепер пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином, пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".